Мэра российского города арестовали за взятку в виде водонагревателя за 20 тысяч рублей

Экс-мэра Артемовского Трофимова арестовали за взятки на 4 млн и водонагреватель

Бывшего мэра города Артемовский Свердловской области Константина Трофимова арестовали по уголовному делу о получении взяток. Об этом сообщает E1.ru.

По данным следствия, чиновнику вменяется получение в 2022 году незаконного вознаграждения на общую сумму в размере четырех миллионов рублей от руководства загородного оздоровительного комплекса. За взятку Трофимов обещал оказывать учреждению общее покровительство. Кроме того, следствие установило, что мэр получил от директора управляющей компании водонагреватель стоимостью 20 тысяч рублей.

Об аресте Трофимова стало известно в сентябре 2024 года, однако фабула обвинения не раскрывалась.