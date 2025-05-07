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11:58, 7 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об опасности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Сенатор Джабаров указал на опасность ядерного конфликта Индии и Пакистана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Индия сама справится с террористами, полагает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О конфликте дружественной России страны с Пакистаном он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я надеюсь, что конфликт не будет разрастаться. Я думаю, Индия сама справится с террористами, надеюсь, что благоразумия хватит пакистанским властям — они не будут стремиться к разрастанию конфликта. Тем более что обе державы ядерные, поэтому существует опасность ядерного конфликта, но я надеюсь, что это быстро закончится, опять на какое-то время будет хрупкое перемирие», — заявил сенатор.

Очередную горячую точку, по его мнению, спровоцировали британцы. Именно они посеяли зерна раздора, когда отделили Индию и Пакистан, напомнил Джабаров.

«Эти все конфликты заложены были британским кризисом — что на Ближнем Востоке, что в Азии, везде, где они были, они после себя оставляли огромные проблемы на века», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в пакистанских Джамму и Кашмире. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. По данным SAMAA TV, армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии в районе Бахавалпура. Отмечается, что один из самолетов был сбит после того, как нарушил воздушное пространство страны.

Позже министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил о том, что Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

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