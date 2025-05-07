Сообщение об учениях по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ оказалось фейком

Данные об учениях населения по выявлению взрывчатых веществ оказались фейком

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что МЧС России опубликовало приказ к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «О проведении учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, повышению антитеррористической защищенности», согласно которому, на территории каждой области страны будут проходить учения граждан по выявлению и обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ, а также обещается награждение премией самых активных граждан. Однако это сообщение оказалось фейком.

На официальном сайте МЧС России нет соответствующего приказа с таким названием. Последний опубликованный документ на портале датирован 28 марта этого года. Также в социальных сетях ведомства не было никаких упоминаний об этом приказе, что может свидетельствовать о том, что документ ненастоящий.

Помимо этого, на выдаваемом за официальный документ скриншоте отсутствуют дата подписания приказа и его номер. К тому же фейковый документ содержит ряд ошибок. Например, в настоящих приказах подпись министра МЧС располагается слева от фамилии, а не в центре страницы. В тексте также упоминается 15-й подпункт 2-го пункта 8-го положения о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного указом президента России от 11 июля 2004 года номер 868 «Вопросы министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». В самом положении есть всего пять пунктов: Общие положения, Основные задачи, функции и полномочия МЧС, а также организация деятельности МЧС России.

О последних учениях, которые проводили среди населения в России, сообщалось в конце апреля, — 29-30 апреля предполагались всероссийские антитеррористические учения в школах, колледжах и детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщал первый замминистра просвещения Александр Бугаев на заседании президиума Совета законодателей.

Информация о проведении в России учений среди населения по выявлению и обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».