В Госдуме оценили идею Украины об отводе войск

Депутат Ивлев счел идею Киева об отводе войск на 15 километров бессмысленной

Идея Киева, согласно которой войска с двух сторон должны быть отведены на 15 километров от линии фронта, бессмысленна, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который сообщил, что Киев согласен на введение как минимум 30-дневного прекращения огня с возможностью продления. Украинская сторона, по его словам, в рамках перемирия предложила создать 30-километровую буферную зону.

«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности. 15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной», — считает депутат.

Можно быть уверенным, что даже при введении 30-километровой буферной зоны ВСУ будут продолжать обстрелы российской территории, уверен Ивлев. Перемирие, по его мнению, будет использоваться инструкторами НАТО для перегруппировки войск ВСУ, ведения разведки и пополнения запасов оружия.

Идею Киева о создании демилитаризированной зоны также прокомментировали в Кремле. В ответ на вопрос, согласна ли Россия рассмотреть предложение Украины, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот счет из Киева не было ни одного заявления.