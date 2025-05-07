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12:43, 7 мая 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о действии перемирия на 80-летие Победы

Песков: Предложение Путина о перемирии на 80-летие Победы остается в силе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии на 80-летие Победы остается в силе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Это инициатива российской стороны, президента Путина. Она остается в силе», — заявил он.

Каких-либо других комментариев представитель Кремля не привел.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

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