В России высказались о важности визита иностранных лидеров на парад Победы в Москве

Депутат Чепа: Участников парада Победы в Москве могло бы быть больше

Депутат Госдумы Алексей Чепа осудил попытки помешать празднованию Дня Победы в Москве, а также создание препятствий для гостей парада. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру». На празднике могло бы быть больше государств, считает депутат.

«Среди стран единомышленников находятся те 29 стран, которые прилетают к нам. Многие страны принимали самое активное участие в разгроме фашизма и империализма. (…) Я абсолютно четко понимаю, что этих стран могло бы быть значительно больше», — сказал депутат.

Он осудил попытки сорвать празднование 80-летия Победы, а также действия стран, пытающихся создать проблемы, которые помешают кому-то приехать. По мнению депутата, посетивших праздник могло бы быть больше, но у некоторых из государств, например, Индии, существуют сейчас свои проблемы, а кто-то был запуган и подвергся давлению.

«Шантаж, угрозы, террористические акты, запугивания, но мы видим, что результат для них отрицательный», — резюмировал депутат.

Ранее самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на празднование Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Сербский лидер ранее заявлял об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 Мая. Несмотря на это, он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.

После этого Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.

Помощник президента России Юрий Ушаков несколькими днями ранее сообщил, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров.