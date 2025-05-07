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11:57, 7 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от перемирия в честь 80-летия Победы

Депутат Чепа усомнился в результативности перемирия в честь 80-летия Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина не заинтересована в перемирии в честь 80-летия Победы, объявленном президентом России Владимиром Путиным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его ожиданиям, прекращение огня будет саботироваться Киевом.

«Пока реакция Украины на это перемирие — ультимативно отрицательная. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что ему нужно минимум 30-90 дней. Но все это делается для того, чтобы сорвать подготовку мирного соглашения и создать выгодные для ВСУ условия: провести мобилизацию, довооружиться, выстроить новые фортификационные сооружения. Я не верю в желание Зеленского закончить эту войну», — подчеркнул Чепа.

Депутат добавил, что ВСУ, вероятно, предпримут попытки сорвать парад Победы и будут саботировать объявленное перемирие.

«У нас очень много стремлений к мирному соглашению. Но мы видели атаку беспилотников этой ночью. Видим, как пытаются сорвать Парад. Понятно, что все это направлено не на урегулирование конфликта», — заключил политик.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

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