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16:55, 7 мая 2025Мир

Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

Вэнс: США хотят, чтобы Россия и Украина начали разговор друг с другом
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США хотят, чтобы Россия и Украина начали разговор друг с другом и американская сторона готова сделать все необходимое для запуска этого процесса. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, передает агентство Reuters.

«Вероятно, невозможно выступать посредником без прямых переговоров между Россией и Украиной», — отметил замглавы государства.

Вэнс добавил, что администрация президента США Дональда Трампа решительно настроена на окончание вооруженного конфликта. Кроме того, он призвал слушать позицию России по Украине.

Ранее Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. Вице-президент США добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в окончании конфликта.

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