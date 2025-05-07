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16:46, 7 мая 2025Мир

Вице-президент США назвал требования России слишком большими

Вице-президент США Вэнс: Требования России по Украине слишком велики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. Его слова передает Reuters.

«Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого», — отметил американский вице-президент.

Вэнс добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он отметил, что его настрой не пессимистичен. Вице-президент подчеркнул, что «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина стремятся к урегулированию вооруженного конфликта.

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