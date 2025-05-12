Страна НАТО пообещала внести вклад в урегулирование украинского конфликта

Глава МИД Фидан: Турция готова внести вклад в прекращение конфликта на Украине

Анкара готова поспособствовать прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

По словам главы МИД, Турция готова внести любой вклад в урегулирование украинского конфликта. В частности, она могла бы выступить в роли посредника и принимающей стороны для переговоров.

Фидан добавил, что Россия и Украина имеют разные точки зрения относительно порядка действий для урегулирования конфликта. Он отметил, что обе стороны пытаются заручиться поддержкой США, что является «нормальной ситуацией».

Ранее глава МИД Турции заявил, что российская и украинская делегации могут встретиться в ближайшие дни для достижения компромисса по урегулированию конфликта.