В МИД раскрыли ответ России на закрытие консульства в Польше

Грушко: Москва может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Москва в качестве ответа Варшаве может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Может», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Заместитель министра российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва обязательно ответит на закрытие консульства России в Кракове.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти, обвиняющие Москву в причастности к диверсиям в Польше, не предъявляют никаких доказательств. Он напомнил, что Польша обвиняет Россию в якобы подрывной деятельности в республике.