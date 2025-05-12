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19:12, 12 мая 2025Мир

В МИД раскрыли ответ России на закрытие консульства в Польше

Грушко: Москва может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Москва в качестве ответа Варшаве может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Может», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Заместитель министра российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва обязательно ответит на закрытие консульства России в Кракове.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти, обвиняющие Москву в причастности к диверсиям в Польше, не предъявляют никаких доказательств. Он напомнил, что Польша обвиняет Россию в якобы подрывной деятельности в республике.

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