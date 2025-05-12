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13:45, 12 мая 2025Россия

В Совфеде заявили об одном вопросе после скандала с «сахаром Макрона»

Сенатор Пушков задался вопросом, какой салфетки Макрон мог так сильно испугаться
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Даже друзья Франции после скандала с «сахаром Макрона» могли задаться вопросом, что же за салфетка вызвала такой испуг французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так он прокомментировал скандал с Макроном, который в вагоне поезда во время поездки в Киев при виде журналистов и репортеров быстро убрал со стола белый предмет, похожий на салфетку или маленький пакет и похожий на ложку предмет. Вместе с Макроном за столом сидели канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию, задался вопросом, сгенерированные ли это нейросетью кадры с «сахаром Макрона» или на «что-то совсем другое».

«Дело в том, что Макрон так поспешно и неловко убрал так называемую "салфетку" со стола, словно боялся, что ее увидят, а потом почему-то стал тереть себе локоть, да и выглядел столь озадаченно, что у всех возник вопрос — что же это за салфетка такая, что Макрон так ее испугался», — написал Пушков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывшего убрать пакетик и ложечку Макрона. Она заявила, что судьбу Европы решают «во всех смыслах зависимые временщики».

В Елисейском дворце уже прокомментировали «подозрительный пакетик». Там заверили, что французский президент пытался спрятать от камер журналистов салфетку. Фейковые новости о Макроне распространяют недоброжелатели Франции, заверили там.

ЖЗЛ
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