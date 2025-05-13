Звезда Disney Деми Ловато показала фигуру в черном бикини

Американская певица и автор песен Деми Ловато поделилась откровенными снимками с отдыха. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя звезда Disney показала фигуру в бикини черного цвета. Поп-исполнительница позировала у бассейна в лифе-бандо и плавках с завышенной линией талии, надев также солнцезащитные очки. При этом волосы знаменитости были распущены, а от макияжа она отказалась. Вдобавок актриса надела серьги-гвоздики.

В мае 2024 года певица Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе. Знаменитость разместила снимки, на одном из которых предстала с возлюбленным, музыкантом Джорданом Лютесом.