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01:00, 13 мая 2025Ценности

Звезда Disney показала фигуру в бикини

Звезда Disney Деми Ловато показала фигуру в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ddlovato

Американская певица и автор песен Деми Ловато поделилась откровенными снимками с отдыха. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя звезда Disney показала фигуру в бикини черного цвета. Поп-исполнительница позировала у бассейна в лифе-бандо и плавках с завышенной линией талии, надев также солнцезащитные очки. При этом волосы знаменитости были распущены, а от макияжа она отказалась. Вдобавок актриса надела серьги-гвоздики.

В мае 2024 года певица Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе. Знаменитость разместила снимки, на одном из которых предстала с возлюбленным, музыкантом Джорданом Лютесом.

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