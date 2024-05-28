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12:52, 28 мая 2024Ценности

Певица Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе

Американская певица Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе на Гавайях

Фото: @ddlovato

Американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе на Гавайях. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость разместила снимки, на одном из которых предстала с возлюбленным, музыкантом Джорданом Лютесом. При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность с многочисленными веснушками на лице.

В качестве аксессуаров звезда выбрала серьги серебряного цвета и пирсинг в носу. Помимо этого, на ее голове были черные солнцезащитные очки.

Ранее 43-летнюю Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице. На полученных кадрах она позировала в сером спортивном костюме, который состоял из толстовки и прямых брюк с резинками внизу штанин.

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      Екатерина Ештокина
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