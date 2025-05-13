Организацию по защите прав коренных народов из США признали нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации из США International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, основной деятельностью созданной в 2018 году организации значится работа по защите прав коренных народов, их развитие и интеграция в мировое сообщество. На деле же члены организации вели подготовку и занимались поддержкой антироссийских выступлений на международных мероприятиях.

На сайте НКО регулярно публикуются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции (СВО).