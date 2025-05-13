Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 13 мая 2025Силовые структуры

В России признали нежелательной деятельность организации по защите прав коренных народов

Организацию по защите прав коренных народов из США признали нежелательной в РФ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации из США International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, основной деятельностью созданной в 2018 году организации значится работа по защите прав коренных народов, их развитие и интеграция в мировое сообщество. На деле же члены организации вели подготовку и занимались поддержкой антироссийских выступлений на международных мероприятиях.

На сайте НКО регулярно публикуются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Москвичей предупредили о нападающих ради развлечения воронах

    По Харькову дважды ударили дроны

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости