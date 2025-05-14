Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

Лебедев заявил, что будет обжаловать решение суда о штрафе в пользу Мизулиной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение суда по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к нему и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что намерен обжаловать наложенный на него штраф в пользу главы ЛБИ.

«Разумеется, никакая Мизулина пока никаких денег не получит. Потому что это постановление суда мой адвокат Калой Ахильгов будет обязательно обжаловать», — высказался дизайнер.

По словам блогера, ему также вернут 116 тысяч рублей, которые он заплатил за лингвистическую экспертизу.

Ранее на решение о штрафах Лебедеву и Дудю отреагировала Мизулина. В ответ на решение суда она написала, что девочек обижать нельзя. Кроме того, она отметила, что отправит полученные от блогера и журналиста деньги на поддержку участников спецоперации на Украине.

13 мая Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Мизулиной к Дудю и Лебедеву. Их обязали удалить видео, содержащие порочащие честь и достоинство главы ЛБИ сведения. Также суд постановил взыскать с Лебедева 300 тысяч рублей, а с Дудя — 200 тысяч рублей как моральную компенсацию.

Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю в сентябре 2024 года. Поводом стали высказывания Лебедева в интервью журналисту, опубликованном в августе. В ходе беседы дизайнер раскритиковал деятельность ЛБИ и самой Мизулиной.

