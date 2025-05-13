Мизулина прокомментировала решение суда о штрафах Лебедеву и Дудю

Мизулина в ответ на штрафы Лебедеву и Дудю заявила, что девочек обижать нельзя

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала решение Лефортовского суда Москвы по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала Мизулина в ответ на назначенные блогерам штрафы.

Она также заявила, что деньги, полученные от Дудя и Лебедева в судебном порядке, Лига безопасного интернета отправит в Общероссийский народный фронт на поддержку участников спецоперации на Украине.

Ранее адвокат Лебедева Калой Ахильгов заявил, что намерен обжаловать решение суда по иску Мизулиной. Правозащитник отметил, что он не согласен с назначенным дизайнеру штрафом.

13 мая стало известно, что Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю. В частности, блогеров обязали удалить видео, которые содержали сведения, порочащие честь и достоинство главы ЛБИ. Кроме того, с Лебедева постановили взыскать 300 тысяч рублей, а с Дудя — 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю в начале сентября 2024 года. Поводом стало интервью дизайнера блогеру, которое вышло 1 августа. В нем Лебедев раскритиковал работу ЛБИ и ее руководителя.