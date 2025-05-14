В России высказались о сроках завершения СВО военным путем

Депутат Колесник: Военным путем СВО может завершиться в течение года

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник спрогнозировал, что специальная военная операция (СВО) военным путем может завершиться в течение года. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, переломным моментом в боевых действиях в этом году стало освобождение Суджи в Курской области.

«Я думаю, что СВО продлится недолго, но думаю, что очаги сопротивления еще придется добивать какое-то время. По факту решится, я думаю, что в течение года, потому что у нас есть определенные ограничения», — сказал Колесник, отвечая на вопрос о том, сроке завершения СВО, если решение конфликта будет исключительно военным.

Он пояснил, что Россия продвигается аккуратно и старается не трогать мирных граждан.

«Как член комитета по обороне скажу, что поступательное движение идет, то есть постоянно наша армия поддавливает в наступлении. Самое главное — морально подломились враги, а это даже страшнее, чем отсутствие оружия», — считает депутат.

По его мнению, перелом в боевых действиях произошел после освобождения Суджи в Курской области.

«Конечно, расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо добивать всю эту историю. Разговаривать с нами стали не когда дипломаты включились, а когда наша армия стала наступать. И, судя по всему, это подтверждает противник, потому что вдруг они захотели с нами разговаривать, раньше не хотели», — пояснил Колесник.

13 марта стало известно о том, что российские военные освободили город Суджу в Курской области.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готовится к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский 12 мая в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.