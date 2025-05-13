Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Эрдоган сообщил, что будет рад принять делегации России и Украины

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с главой России Владимиром Путиным.

При этом политик добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.

Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой Владимир Зеленский Президент Украины

Позже в видеообращении украинский лидер вновь подтвердил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия. Он заявил, что Украина всегда поддерживает дипломатию.

Эрдоган обратился к Зеленскому

Турецкий президент во время телефонных переговоров с Зеленским сообщил, что будет рад принять российскую и украинскую делегации по случаю проведения мирных переговоров.

Ранее Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией в Стамбуле. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В своем обращении к нации после заседания кабмина Эрдоган также выразил надежду, что возможность проведения встречи «не будет потрачена зря».

Турция и Россия обсудили установление мира на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы, которые связаны с инициативой Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле МИД России

12 мая также сообщалось, что Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили возможные переговоры между Россией и Украиной.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, заявил, что организация с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины.

Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры

Владимир Путин предложил 15 мая начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Российский лидер призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на то, чтобы найти пути долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Киевом.

В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Песков не дал ответ на вопрос журналистов о том, кто может войти в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.