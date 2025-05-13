Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Эрдоган сообщил, что будет рад принять делегации России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с главой России Владимиром Путиным.
При этом политик добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.
Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой
Позже в видеообращении украинский лидер вновь подтвердил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия. Он заявил, что Украина всегда поддерживает дипломатию.
Эрдоган обратился к Зеленскому
Турецкий президент во время телефонных переговоров с Зеленским сообщил, что будет рад принять российскую и украинскую делегации по случаю проведения мирных переговоров.
Ранее Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией в Стамбуле. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В своем обращении к нации после заседания кабмина Эрдоган также выразил надежду, что возможность проведения встречи «не будет потрачена зря».
Турция и Россия обсудили установление мира на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы, которые связаны с инициативой Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле
12 мая также сообщалось, что Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили возможные переговоры между Россией и Украиной.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, заявил, что организация с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины.
Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры
Владимир Путин предложил 15 мая начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Российский лидер призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на то, чтобы найти пути долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Киевом.
В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования
Песков не дал ответ на вопрос журналистов о том, кто может войти в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.