Длинноволосые девушки в ОАЭ начали трястись при появлении Трампа

Трампа в ОАЭ встретили девушки, исполнившие танец волос халиджи

В ходе президента США Дональда Трампа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) его встретили девушки, исполнившие танец волос «халиджи». Соответствующие кадры публикует советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте социальной сети X.

На видео можно увидеть церемонию танцующих девушек. Название их танца «халиджи» дословно переводится «залив», так как он распространен среди арабских стран Персидского залива. Чаще всего его исполняют при проведении свадеб, а также церемоний прибытия глав иностранных государств.

Во время его проведения девушки опускают вниз голосу и трясут волосами — точно так же они поприветствовали американского лидера. За танцующими молодыми арабками также стоял почетный караул, трясущий саблями.

Трамп находится в турне по странам Персидского залива, лидеры которого устроили пышный прием президенту США. 12 мая были опубликованы кадры роскошного самолета, который королевская семья Катара подарит американскому лидеру. Стоимость Boeing 747-8 составляет 400 миллионов долларов, его также называют «летучим дворцом». Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню.