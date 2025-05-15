Выбор главы украинской делегации в Стамбуле объяснили

«Страна.ua»: Выбор Умерова для переговоров с Россией логичен

Выборы кандидатуры министра обороны Украины Рустема Умерова для переговоров с Россией логичен. Такое мнение высказало украинское издание «Страна.ua».

«Во-первых, у него уже есть соответствующий опыт. В марте 2022 года он был в составе украинской делегации на переговорах с Россией», — пишет издание.

Помимо этого, издание приводит слова одного из украинских политиков, который, будучи близко знакомым с Умеровым, считает, что он является спокойным и мягким человеком, который скорее будет договариваться и искать компромиссы, чем идти напролом.

«Не будет шашкой махать, а попытается на конструктив выйти. Но, конечно, все эти его качества сработают, только если будет политическая установка от Зеленского выходить на договоренности», — добавил политик.

Ранее издание писало, что делегация будет состоять из главы офиса президента Андрея Ермака, Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги и советника президента Игоря Жовквы.