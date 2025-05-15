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19:48, 15 мая 2025Бывший СССР

Выбор главы украинской делегации в Стамбуле объяснили

«Страна.ua»: Выбор Умерова для переговоров с Россией логичен
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Выборы кандидатуры министра обороны Украины Рустема Умерова для переговоров с Россией логичен. Такое мнение высказало украинское издание «Страна.ua».

«Во-первых, у него уже есть соответствующий опыт. В марте 2022 года он был в составе украинской делегации на переговорах с Россией», — пишет издание.

Помимо этого, издание приводит слова одного из украинских политиков, который, будучи близко знакомым с Умеровым, считает, что он является спокойным и мягким человеком, который скорее будет договариваться и искать компромиссы, чем идти напролом.

«Не будет шашкой махать, а попытается на конструктив выйти. Но, конечно, все эти его качества сработают, только если будет политическая установка от Зеленского выходить на договоренности», — добавил политик.

Ранее издание писало, что делегация будет состоять из главы офиса президента Андрея Ермака, Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги и советника президента Игоря Жовквы.

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