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09:28, 15 мая 2025Бывший СССР

На Украине появилась «аллея отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами

В Сумской области появилась аллея отказников ВСУ с телами солдат
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В Белопольском районе Сумской области появилась «аллея отказников» личного состава 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из Telegram-канала «Северный ветер».

Военные корреспонденты, поддерживающие связь с группировкой войск «Север», рассказали, что «аллея» состоит из нескольких деревьев, к которым привязаны тела украинских бойцов, отказавшихся воевать.

«Частично данную информацию также подтверждают военнопленные в ходе первичных допросов», — уточнили авторы канала. При этом число «отказников», обнаруженных на месте, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие выбили ВСУ с позиций в центре Часова Яра. Войска противника были оттеснены из трех многоэтажек, в которых были оборудованы их позиции.

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