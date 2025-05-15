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08:48, 15 мая 2025Бывший СССР

ВС России выбили ВСУ с позиций в центре Часова Яра

Марочко: ВС России выбили ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в центре Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий нашим военнослужащим удалось зачистить небольшой участок лесного массива в северной части Часова Яра и выбить украинских боевиков из трех многоэтажек в центральной части города», — рассказал Марочко.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России вместе с тем уничтожили опорный пункт украинских бойцов в районе Николаевки. Кроме того, армия РФ достигла успехов и заняла новые рубежи у Ступочек.

Марочко также рассказал об ударах российских военных по ВСУ в Харьковской области. В результате были уничтожены десятки украинских бойцов.

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