ВС России выбили ВСУ с позиций в центре Часова Яра

Марочко: ВС России выбили ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра в ДНР

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в центре Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий нашим военнослужащим удалось зачистить небольшой участок лесного массива в северной части Часова Яра и выбить украинских боевиков из трех многоэтажек в центральной части города», — рассказал Марочко.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России вместе с тем уничтожили опорный пункт украинских бойцов в районе Николаевки. Кроме того, армия РФ достигла успехов и заняла новые рубежи у Ступочек.

Марочко также рассказал об ударах российских военных по ВСУ в Харьковской области. В результате были уничтожены десятки украинских бойцов.