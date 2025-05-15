Марочко: ВС РФ ударами у Дружелюбовки уничтожили десятки бойцов ВСУ

Российские войска ударами у Дружелюбовки в Харьковской области уничтожили десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и единиц украинской техники. Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«В результате комбинированных ударов, (...) по предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц вооружения и военной техники», — заявил экс-военный.

Он отметил, что механизированная группа ВСУ готовилась выдвинуться на позиции в районе населенного пункта Петровское в ЛНР, но была поражена в ходе ротации.

Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев раскрыл потери ВСУ после удара по кирпичному заводу в Сумах. По его словам, в ходе атаки было уничтожено до 20 украинских бойцов.