Олимпийский чемпион поддержал призыв Фетисова запретить трансляции ЧМ по хоккею

Тихонов поддержал призыв Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал призыв двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею. Его слова передает РИА Новости.

Тихонов признался, что не смотрит турнир, потому что там нет конкуренции из-за отсутствия России — ведущей мировой державы в хоккее. «А то, что чемпионат мира показывают в России — наверное, это неправильно. Я соглашусь со словами Вячеслава Александровича Фетисова», — добавил он.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев, наоборот, раскритиковал позицию Фетисова. По его мнению, подобные запреты ведут к регрессу спорта.

Накануне Фетисов осудил показ ЧМ в России. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи», — поделился он.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.