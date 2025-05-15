Стало известно о возможном обрушении обороны ВСУ

Стало известно о возможном каскадном обрушении обороны ВСУ

Резкое продвижение российских войск может говорить о каскадном обрушении обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Канал сообщает, что прогресс российских военных в районе Малиновки, Миролюбовки, Бариновки, Воздвиженки и Зеленого Поля говорит о том, что ВСУ теряют людей, территорию и ключевые опорные элементы обороны. Авторы публикации подчеркнули, что использование армией России авиационных бомб делает зону боевых действий фактически непригодной для удержания со стороны украинских войск.

«Военная хроника» также отмечает, что, если до следующей недели темп наступления российских войск не уменьшится, ВСУ смогут потерять кусок фронта, который длительное время служил буфером и сдерживал российские войска. Канал заключил, что ключевая задача российских войск в том, чтобы подойти к Константиновке максимально близко, закрепиться и затем начать полноценный штурм или обход с фланга.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников обеспокоился положением ВСУ на константиновском направлении. Он отметил, что российские войска имеют ресурсы для продвижения.