Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 7 мая 2025Бывший СССР

Украинский военкор обеспокоился положением ВСУ на константиновском направлении

Украинский военкор Мирошников: Пока положение ВСУ очень сложное
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи на константиновском направлении. Такое заявление сделал украинский военкор Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«Наши воины пытаются стабилизировать ситуацию и уравнять оборонительные порядки. (...) Пока все очень сложно», — обеспокоился он положением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мирошников также отметил, что российские войска имеют ресурсы для продвижения. В то же время Мирошников признает, что резервы Украины уже не так велики, как год назад.

5 мая военкор заявил о продвижении Российской армии в районе трассы Покровск — Константиновка. По его словам, проблемы есть и в управленческих решениях украинского командования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Причастного к удару по порту «Кавказ» командира ВМС Украины объявили в розыск

    В российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости