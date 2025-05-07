Украинский военкор обеспокоился положением ВСУ на константиновском направлении

Украинский военкор Мирошников: Пока положение ВСУ очень сложное

Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи на константиновском направлении. Такое заявление сделал украинский военкор Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«Наши воины пытаются стабилизировать ситуацию и уравнять оборонительные порядки. (...) Пока все очень сложно», — обеспокоился он положением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мирошников также отметил, что российские войска имеют ресурсы для продвижения. В то же время Мирошников признает, что резервы Украины уже не так велики, как год назад.

5 мая военкор заявил о продвижении Российской армии в районе трассы Покровск — Константиновка. По его словам, проблемы есть и в управленческих решениях украинского командования.