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23:38, 15 мая 2025Спорт

Тренер «Спартака» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Тренер «Спартака» Сакич раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч команды против «Ростова» в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, красно-белые уже несколько раз сталкивались с этим рефери и всегда оставались недовольны им. «В этой игре также. Плюс‑минус все спорные эпизоды были трактованы в пользу "Ростова". Второй мяч, который мы пропустили, там тоже можно было свистнуть фол», — заявил Сакич.

По ходу встречи с «Ростовом» были удалены двое игроков «Спартака»: Наиль Умяров и Манфред Угальде. Кроме того, красную карточку получил главный тренер спартаковцев Деян Станкович.

Игра прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова». За титул южане 1 июня поборются с ЦСКА.

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