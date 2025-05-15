«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России

«Ростов» в Москве обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России

«Ростов» на выезде обыграл московский «Спартак» в финальном матче Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Николай Комличенко, кроме того, автогол записали на голкипера красно-белых Александра Максименко. У красно-белых мяч забил Лиивай Гарсия. Спартаковцы заканчивали матч вдевятером, с поля во втором тайме были удалены Манфред Угальде и Наиль Умяров.

Ранее стало известно, что «Спартак» продал все билеты на матч с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

14 мая право сыграть в решающем матче Кубка России завоевал московский ЦСКА. В двухматчевом противостоянии армейцы победили петербургский «Зенит». Суперфинал турнира пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.