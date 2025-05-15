«Спартак» продал все билеты на финал Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» реализовал все билеты на финал Пути регионов Кубка России против «Ростова». Об этом команда сообщила в своем Telegram-канале.
«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку!» — говорится в заявлении. Гостям предложили прийти заранее, чтобы комфортно зайти на стадион и принять участие в активностях.
Встреча состоится в Москве в четверг, 15 мая, и начнется в 20:00. Перед началом игры МакSим исполнит песню «Знаешь ли ты», которую традиционно поют болельщики красно-белых.
Победитель матча выйдет в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником «Спартака» или «Ростова» станет ЦСКА.