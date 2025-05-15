«Спартак» продал все билеты на финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» продал все билеты на финал Пути регионов Кубка России против Ростова

Московский «Спартак» реализовал все билеты на финал Пути регионов Кубка России против «Ростова». Об этом команда сообщила в своем Telegram-канале.

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку!» — говорится в заявлении. Гостям предложили прийти заранее, чтобы комфортно зайти на стадион и принять участие в активностях.

Встреча состоится в Москве в четверг, 15 мая, и начнется в 20:00. Перед началом игры МакSим исполнит песню «Знаешь ли ты», которую традиционно поют болельщики красно-белых.

Победитель матча выйдет в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником «Спартака» или «Ростова» станет ЦСКА.