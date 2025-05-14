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21:42, 14 мая 2025Спорт

ЦСКА вышел финал Кубка России

ЦСКА обыграл «Зенит» в серии пенальти и вышел финал Кубка России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ЦСКА обыграл «Зенит» во втором матче финала Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и в основное время завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. За армейцев забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев, отличившийся на второй добавленной ко второму тайму минуте.

В первом матче победу одержал «Зенит» со счетом 2:0, поэтому для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти. Она завершилась со счетом 4:3 в пользу москвичей. Таким образом, в финал Кубка России прошел ЦСКА.

Финал Кубка России состоится 1 июня 2025 года в Москве на стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет победитель финала пути регионов, в котором встретятся столичный «Спартак» и «Ростов».

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