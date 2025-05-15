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18:55, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о действиях украинских политиков в Турции

Сенатор Джабаров: Поведение Украины на переговорах будет ухудшаться
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Поведение украинской делегации напоминает переговоры в Стамбуле в марте 2022 года, и это говорит о том, что они не хотят мирных процессов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Они мечтали лишь о перемирии с исключительно одной целью. Для того, чтобы мы дали им возможность отдышаться, пополнить ряды своими бойцами-националистами и запастись вооружением. Поэтому я думаю, что все это очень просто. И с каждого раза все это будет ухудшаться», — высказался Джабаров.

Сенатор предположил, что сегодня Украина оттягиванием встречи с российской стороной ведет торг и консультации с западными кураторами, в число которых входят представители Франции, Великобритании и Германии. Он также выразил уверенность, что американскому президенту Дональду Трампу будет понятно нынешнее поведение украинской стороны.

Ранее Зеленский назвал главный вопрос, который должен обсуждаться на переговорах в Стамбуле. По его словам, основной темой встречи должно стать прекращение огня.

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