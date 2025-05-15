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00:57, 15 мая 2025Мир

В Венгрии отреагировали на сообщения о сбитии украинского беспилотника

Минобороны Венгрии опровергло сообщения о сбитии украинского беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Минобороны Венгрии опровергло сообщения о сбитии украинского беспилотника около границы двух стран, передает агентство MTI.

В оборонном ведомстве уточнили, что истребители Gripen были подняты в воздух в рамках учебной тревоги. Затем самолеты сопровождали планер Ventus 2A, сбившийся с маршрута из-за погодных условий.

Ранее газета Magyar Hirlap сообщила, что в воздушном пространстве Венгрии был обнаружен украинский дрон, который был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что, предположительно, аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях.

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