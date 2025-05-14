Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 15 мая 2025Мир

В Венгрии сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Magyar Hirlap: Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венгрии сбили украинский беспилотник в районе границы. Об этом сообщила газета Magyar Hirlap.

Дрон был обнаружен радаром в воздушном пространстве европейской страны. Как подозревают власти Венгрии, аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях, говорится в статье. По данным издания, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии.

Отмечается, что официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не поступало.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины с помощью шпионского скандала пытаются сорвать запланированный в Венгрии референдум о членстве Киева в Европейском союзе (ЕС). По его словам, Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным голосование по вопросу ее членства в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

    В Северной Осетии произошла стрельба

    Итальянский депутат притворился привидением и попытался напугать премьер-министра

    Медведев назвал трех лучших российских спортсменов

    Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме

    Таинственные «взрывы» птиц озадачили жителей одного штата

    «Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

    В Венгрии сообщили о сбитом украинском беспилотнике

    Украинский миллиардер пообещал опубликовать компромат на Зеленского

    В составе российской делегации увидели позицию Москвы по переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости