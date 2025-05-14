В Венгрии сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Magyar Hirlap: Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венгрии сбили украинский беспилотник в районе границы. Об этом сообщила газета Magyar Hirlap.

Дрон был обнаружен радаром в воздушном пространстве европейской страны. Как подозревают власти Венгрии, аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях, говорится в статье. По данным издания, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии.

Отмечается, что официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не поступало.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины с помощью шпионского скандала пытаются сорвать запланированный в Венгрии референдум о членстве Киева в Европейском союзе (ЕС). По его словам, Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным голосование по вопросу ее членства в ЕС.