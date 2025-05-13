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20:54, 13 мая 2025Мир

Орбан обвинил спецслужбы Украины в операциях против Венгрии

Орбан: Спецслужбы Украины пытаются сорвать референдум о членстве Киева в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Спецслужбы Украины с помощью шпионского скандала пытаются сорвать запланированный в Венгрии референдум о членстве Киева в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни», — сказал он.

По словам Орбана, Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным голосование по вопросу ее членства в ЕС. Кроме того, политик обвинил в связях с украинскими спецслужбами и активном участии в их операциях неназванную «венгерскую оппозиционную партию».

Ранее премьер-министр Венгрии выразил недовольство политикой ЕС. Он заявил, что в объединении не приветствуется плюрализм мнений, а инакомыслящих наказывают и пытаются свергнуть.

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