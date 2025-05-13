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18:54, 13 мая 2025Мир

Орбану не понравился «брюссельский оркестр»

Орбан: В ЕС не приветствуют другое мнение и наказывают инакомыслящих
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейский союз (ЕС) не приветствует плюрализм мнений, в «брюссельском оркестре» можно играть только одну мелодию, а инакомыслящих наказывают и пытаются свергнуть. Таким образом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Евросоюза в своем аккаунте социальной сети Х.

«В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Если вы исполните другую — они урежут финансирование вашей страны, очернят правительство и еще попытаются поставить на ваше место марионетку (...). Каков результат? ЕС в кризисе», — заявил глава венгерского правительства.

Орбан отметил, что от такой политики «страдают сами европейцы, которые платят за это высокую цену». Он подчеркнул, что подобный сценарий событий «больше не может продолжаться».

Ранее Орбан заявил, что западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Запад проиграл, хотя не осмеливается это признать. По его мнению, «мир изменился, а европейцы за ним не последовали».

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