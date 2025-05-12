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23:54, 12 мая 2025Мир

Орбан рассказал о крахе западной стратегии по разрушению России

Орбан: Западная стратегия, направленная на разрушение РФ, потерпела крах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Запад проиграл, хотя не осмеливается это признать, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говорится на его странице в соцсети X.

«Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели», — отметил политик на конференции спикеров парламентов европейских стран.

Премьер-министр также отметил, что Штаты осознали это и перешли к переговорам. В то же время Евросоюз рискует «остаться в одиночестве по соседству с войной, пока тратит все деньги на недостижимую победу». Орбан также добавил, что «мир изменился, а европейцы за ним не последовали».

Западу необходима новая стратегия и сильные европейские лидеры, больше уважения нужно оказывать национальным парламентам, высказал мнение Орбан.

До этого Виктор Орбан заявлял, что Европе пора признать безнадежность своей военной стратегии. По мнению премьера, европейским политикам стоит «прекратить военный психоз», который охватил западные страны.

Помимо этого, в марте премьер рассказал, что продолжение финансирования военной помощи Украине разрушит Европу.

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