В ВСУ назвали причину не объявлять перемирие на Украине

Спикер ОТГ «Харьков» Шамшин: Российские войска начали летнее наступление

Российские войска уже начали летнее наступление, из-за чего объявление перемирия на Украине маловероятно. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Павел Шамшин, передает «РБК-Украина».

«Мы видим: россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась», — сказал он.

Представитель группировки отметил, что не считает вероятными какие-либо изменения после переговоров. По его словам, рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит.

Ранее украинские чиновники в беседе с The Wall Street Journal заявили, что Украина готова обсуждать на переговорах в Стамбуле только одну тему. По их словам, речь идет о 30-дневном прекращении огня на линии фронта.

Президент России 11 мая призвал украинскую сторону вернуться к прямым переговорам с Россией. Для этого он предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая.