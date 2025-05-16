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11:44, 16 мая 2025Спорт

Бивол и Бетербиев подписали предварительные контракты на третий бой

Боксеры Бивол и Бетербиев подписали предварительные контракты на третий бой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали предварительные контракты на третий бой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Тренер Бивола Дмитрий Кириллов подтвердил, что все сосредоточены на том, чтобы состоялась трилогия. Поединок запланирован на ноябрь.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, однако спустя полтора месяца отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и лишился этого статуса.

В первом поединке, который прошел 12 октября 2024 года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

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