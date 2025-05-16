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13:23, 16 мая 2025Спорт

Губерниев резко высказался о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на ОИ

Губерниев раскритиковал возможный бойкот российскими фигуристами отбора на ОИ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев раскритиковал тех, кто выражает данную позицию. «При чем здесь фигуристы, спортсмены? Они сами решат, ехать им или нет. А мнение про бойкот в жопу засуньте», — заявил он. Журналист также выразил надежду на то, что мирные переговоры повлияют на ситуацию с допуском российских спортсменов.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании (Аделия Петросян и Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи). При этом ISU не допустил спортивные пары (Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) и танцевальные дуэты (Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что в сложившейся ситуации она бы не поехала на Олимпиаду. Получившие отказ в нейтральном статусе россияне намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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