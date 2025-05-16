Пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

IZ.RU: В Пулково начнутся проблемы с задержкой рейсов и отсутствием еды с 18 мая

Пассажиры аэропорта Пулково в Петербурге с 18 мая начнут сталкиваться с проблемами, касающимися задержек рейсов и отсутствия питания в самолетах. Это связано с новыми правилами досмотра бортового питания в целях безопасности, передают «Известия» (IZ.RU).

«Причина беспокойства перевозчиков — изменения в правилах проверки еды, которую загружают на борт. Раньше компании-поставщики (например, "Транспит Северо-Запад" и "Флай Сервис Логистик") доставляли питание по определенной схеме. Теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов», — говорится в материале со ссылкой на ряд поставщиков еды и авиаперевозчиков.

Уточняется, что перевозчики тревожатся, что в связи с новыми правилами им не будет хватать времени для того, чтобы получать и загружать питание на борт.

В пресс-службе петербургской воздушной гавани уточнили, что об изменениях правил поставщиков еды для пассажирских рейсов уведомили еще в 2024 году. В настоящее время единственной организацией, которая подходит под новые условия, является компания «Аэромар», так как ее цех расположен на границе контролируемой зоны аэропорта и оборудован всем нужным для досмотра продуктов. Поставщик подтвердил, что справится с нынешним объемом перевозок и сможет обеспечить все рейсы питанием на борту.