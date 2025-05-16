В СК раскрыли подробности о новой фигурантке дела о расправе над экс-мэром Самары

Новая фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары давала советы из другой страны

Новая фигурантка дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой давала указания и советы по совершению преступления из другой страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Речь идет о Светлане Метревели. Она объявлена в международный розыск.

По версии следствия, Светлана Метревели, находясь за пределами России, оказывала содействие в расправе, давая советы и указания своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке потерпевших. Эти двое отравили Виктора Тархова и его жену, заморозили их тела при помощи азота, расчленили и раскидали части тел по мусорным контейнерам в Самаре. Сделали они это, чтобы завладеть имуществом Тарховых.