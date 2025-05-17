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17:46, 17 мая 2025Спорт

ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Футбольный клуб ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Московский клуб ЦСКА потерял шансы стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу по итогам сезона-2024/2025. Статиститка доступна на сайте турнира.

17 мая «Краснодар», занимающий первое место в РПЛ, одержал победу над «Оренбургом» в матче 29-го тура со счетом 2:1. Таким образом, команда набрала 64 очка. У ЦСКА, который еще не сыграл в 29-м туре, 55 баллов, что делает погоню за лидером РПЛ невозможным.

ЦСКА проведет следующий матч против московского «Локомотива». Встреча пройдет 19 мая.

Ранее «армейцы» вышли в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет «Ростов».

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