Футбольный клуб ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Московский клуб ЦСКА потерял шансы стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу по итогам сезона-2024/2025. Статиститка доступна на сайте турнира.

17 мая «Краснодар», занимающий первое место в РПЛ, одержал победу над «Оренбургом» в матче 29-го тура со счетом 2:1. Таким образом, команда набрала 64 очка. У ЦСКА, который еще не сыграл в 29-м туре, 55 баллов, что делает погоню за лидером РПЛ невозможным.

ЦСКА проведет следующий матч против московского «Локомотива». Встреча пройдет 19 мая.

Ранее «армейцы» вышли в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет «Ростов».