«Было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события». Попытка вернуть Россию в мировой футбол сорвалась после звонка Зеленского

Sport24: РФ не вернули в международный футбол после звонка Зеленского

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии и Япония выступают против возвращения российских футболистов на международные турниры. Об этом сообщил портал Sport24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на последнем Конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) 15 мая в Асунсьоне. «Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — добавил один из источников.

Как говорится в публикации, тема возвращения российских сборных и клубов в международные турниры официально не поднималась. Вместо этого на повестке кратко обсуждался вопрос израильских команд, однако один из делегатов сообщил, что этот вопрос не получил развития и был быстро снят с обсуждения.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тему возвращения российских футболистов сняли с повестки после общения с Зеленским

При этом в кулуарах ФИФА, как пишет издание, сохраняется активная дискуссия, особенно со стороны южноамериканских стран, которые поддерживают инициативу по возвращению России на международные футбольные турниры. «Южная Америка уже давно обозначила свою позицию — они за то, чтобы российские сборные вернулись. За возвращение российских команд, например, выступают Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия и Чили», — цитирует издание заявление одного из источников.

По его словам, предлагалось обсудить данную тему в индивидуальном формате — за закрытыми дверьми с участием ряда влиятельных делегаций. Однако такой встречи не случилось, потому что президент ФИФА Джанни Инфантино пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — передает издание заявление другого источника.

Фото: Leon Neal / Reuters

Обсуждение вопроса о возвращении российских футболистов на международные турниры перенесли на сентябрь

По информации Sport24, обсуждение вопроса о возвращении российских футболистов на международные соревнования было перенесено на собрание генеральных секретарей национальных ассоциаций УЕФА, которое пройдет в сентябре в Тиране, Албания. На мероприятии будут присутствовать все 55 ассоциаций УЕФА и президент Александр Чеферин.

«Это, возможно, будет ключевое голосование. Именно УЕФА даст политический сигнал, готов ли европейский футбол к возвращению России. И уже от этого будет отталкиваться ФИФА», — подчеркнули источники.

Однако, как отметили источники, не исключено, что решение вновь отложат — до следующего Конгресса ФИФА, который назначен на 30 апреля 2026 года в канадском Ванкувере. Это будет зависеть от сентябрьского голосования в Тиране, а также от дипломатического фона. «Если Россия и Украина реально продвинутся к мирному соглашению, двери в футбол откроются быстрее», — заключил один из собеседников издания.

ФИФА выразила надежду на участие России в ЧМ по футболу в 2026 году

Ранее Международная федерация футбола выразила надежду на участие России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил сроки возвращения сборной России по футболу на международные турниры. Представитель Кремля назвал несправедливым то, что национальная команда до сих пор не может участвовать в соревнованиях. «Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — заявил Песков.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.