Суд вынес приговор хозяину разорвавших ребенку лицо хаски

В Сочи суд дал 1,5 года ограничения свободы хозяину хаски, напавших на ребенка

В Сочи суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы владельца хаски, напавших на мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Романа Цыганкова признали виновным по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Он признал вину и объяснил, что из-за плохой погоды не смог добраться до участка и покормить собак.

О трагедии с ребенком стало известно 26 февраля, она произошла в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи, напали на мальчика и разорвали ему лицо. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и связались с родителями ребенка.