Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 19 мая 2025Силовые структуры

Суд вынес приговор хозяину разорвавших ребенку лицо хаски

В Сочи суд дал 1,5 года ограничения свободы хозяину хаски, напавших на ребенка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы владельца хаски, напавших на мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Романа Цыганкова признали виновным по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Он признал вину и объяснил, что из-за плохой погоды не смог добраться до участка и покормить собак.

О трагедии с ребенком стало известно 26 февраля, она произошла в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи, напали на мальчика и разорвали ему лицо. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и связались с родителями ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

    Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости