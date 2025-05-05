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13:15, 5 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе владелец напавших на мальчика хаски пойдет под суд

В Сочи осудят владельца хаски, напавших на мальчика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Сочи осудят владельца хаски, напавших на мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Ему предъявлено обвинение по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, происшествие случилось утром 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Там две домашние собаки породы хаски напали на 9-летнего ребенка и разорвали ему лицо. Отмечается, что животные находились без присмотра хозяина.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что после нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело.

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