После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

СК возбудил дело после нападения собак хаски на 9-летнего мальчика в Сочи

Начало событий в новости Девятилетнего ребенка с разорванным хаски лицом доставили в Краснодар

Следователи возбудили уголовное дело после нападения двух домашних собак на 9-летнего мальчика в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Дело возбудили по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинения тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате ведомства.

ЧП произошло утром 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Там две домашние собаки породы хаски напали на ребенка и разорвали ему лицо. Отмечается, что животные находились без присмотра хозяина.

Пострадавшего мальчика вертолетом доставили в Краснодар.