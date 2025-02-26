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16:25, 26 февраля 2025Россия

Девятилетнего ребенка с разорванным хаски лицом доставили в Краснодар

Девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, доставили в Краснодар
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, вертолетом доставили в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ребенку, которого изначально госпитализировали в детский центр в Сочи, стабилизировали состояние. Затем на вертолете санитарной авиации его транспортировали в больницу Краснодара.

Известно, что его состояние продолжает оставаться тяжелым. По данным канала, после излечения ему предстоит сделать несколько пластических операций.

О нападении собак в Краснодарском крае стало известно ранее, 26 февраля. Отмечается, что животные внезапно набросились на мальчика во время прогулки. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

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