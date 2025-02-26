Полицейские установили владельцев напавших на мальчика в российском городе собак

В Сочи полицейские установили владельцев собак, напавших на 9-летнего мальчика

После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

Начало событий в новости После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

В Сочи полицейские установили владельцев двух собак, напавших на 9-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители незамедлительно прибыли в СНТ «Авиатор», расположенный в Адлерском районе города, где и произошло ЧП. Они опросили очевидцев и установили владельцев животных.

Ранее сообщалось, что по факту нападения собак на ребенка следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинения тяжкого вреда здоровью»). Правоохранители отметили, что животные находились без присмотра хозяина.