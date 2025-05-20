Назван самый популярный город для переезда после двух столиц

«МегаФон» назвал Самару третьим по привлекательности городом для релокации

Самара стала третьим по популярности городом, где ищут недвижимость жители российских городов-миллионников. На первой и второй строчках ожидаемо закрепились Москва и Санкт-Петербург. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 года.

В топ-5 вошли также Новосибирск и Екатеринбург. При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона самым востребованным направлением является Москва, а вторым — текущий город проживания. Третье место от региона к региону отличается. К примеру, москвичи после родного города и Санкт-Петербурга чаще стремятся в Краснодар, а у петербуржцев на третьем месте после двух столиц расположился Смоленск.

Согласно статистике, поиском жилья мужчины и женщины занимаются в равной степени, перевес в сторону мужчин минимальный (51 процент), но ситуация разнится от региона к региону. К примеру, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске чаще это женщины, а в Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре — мужчины.

Самый активный возраст, в котором ищут жилье, — 35-45 лет. «Отличился» Красноярск — там жильем больше всех интересуется молодежь старше 25 лет.

Для исследования изучалась статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учетом запросов самих проживающих в городе, так и без них. При этом топ-5 оказался неизменным при обоих подходах.

